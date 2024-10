Ferrari revela supercarro F80 de US$3,9 mi

Os chamados supercarros da Ferrari são modelos especiais topo de linha que a empresa lança uma vez a cada década e que incorporam recursos tecnológicos inovadores.

O supercarro mais recente da Ferrari foi o LaFerrari de 2013, com a versão LaFerrari Aperta de teto aberto lançada em 2016. O primeiro foi o GTO, lançado há 40 anos.

Apenas 799 unidades do F80 serão produzidas, e cada uma já foi atribuída a um cliente específico, com um total de pedidos três vezes maior do que a produção planejada, disse Galliera.

"Teremos que dizer não às pessoas", disse o executivo. O modelo será o carro de estrada mais caro já oferecido pela Ferrari.

O carro possui um motor híbrido de seis cilindros e três litros, totalizando 1.200 cavalos de potência, pastilhas de freio de corrida, suspensão ativa de última geração e peças metálicas ultraleves impressas em 3D, incluindo braços de suspensão.

Os dois assentos não estão alinhados, com o do motorista um pouco à frente do passageiro.