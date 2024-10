Vietnã nomeia general do Exército como novo presidente

Os 440 membros do Parlamento vietnamita aprovaram por unanimidade nesta segunda-feira (21) a nomeação do general do Exército Luong Cuong como o novo presidente do país, a quarta pessoa a ocupar o cargo em menos de dois anos, anunciou a televisão estatal.

No Vietnã, o presidente desempenha um papel em grande parte cerimonial, que inclui reuniões com homólogos estrangeiros.

Cuong sucederá To Lam, que se tornou secretário-geral do Partido Comunista neste verão. Os dois presidentes anteriores a To Lam renunciaram em 2023 e 2024 após escândalos de corrupção.