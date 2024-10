COP16 começa na Colômbia com apelo a 'investimentos significativos' na biodiversidade

O GBFF foi criado para ajudar os países a alcançar os objetivos do chamado Marco Global de Biodiversidade Kunming-Montreal, adotado na COP15 do Canadá em 2022, com 23 metas para "deter e reverter" a perda de biodiversidade até 2030.

Até agora, os países comprometeram-se a contribuir com cerca de 250 milhões de dólares (1,4 bilhão de reais na cotação atual) para o fundo, de acordo com as agências que supervisionam o processo.

As contribuições fazem parte de um acordo mais amplo para os países mobilizarem pelo menos 200 bilhões de dólares (1,13 trilhão de reais na cotação atual) anuais até 2030 para a biodiversidade, incluindo 20 bilhões de dólares (113 bilhões de reais) anuais até 2025 procedentes de nações ricas para ajudar os países em desenvolvimento.

Guterres destacou que a destruição ambiental aumenta os conflitos, a fome e as doenças, alimenta a pobreza e reduz o Produto Interno Bruto (PIB).

"Um colapso dos serviços da natureza - como a polinização e a água potável - significaria uma perda de trilhões de dólares por ano para a economia global, sendo os mais pobres os mais afetados", disse ele.

- "Paz com a natureza" -

Cerca de 12 mil delegados de quase 200 países, incluindo uma dúzia de chefes de Estado e 140 ministros, chegarão para este evento que durará até 1º de novembro.