'Se for solto, volta a matar', diz pesquisadora do Maníaco do Parque

A ideia da produção é restabelecer a memória das mulheres que foram vítimas, que sempre foram tratadas como se tivessem uma parcela de culpa.

"Quando entrei na casa do pai de umas das vítimas, ele disse que tinha me esperado por 25 anos. Trouxe uma fita VHS que guardou todo esse tempo com uma reprodução simulada da morte de sua filha, baseada na versão de Francisco", diz Thais. No conteúdo, essa mulher foi descrita como alguém que o seduziu, que houve troca de flertes.

Nas palavras do pai, doía muito ver a filha retratada como uma idiota, uma mulher fácil. Foi muito emocionante ouvi-lo. É uma responsabilidade imensa trazer para tela suas palavras, Thais Nunes, jornalista responsável pela pesquisa investigativa do documentário "Maníaco do Parque: a história não contada"

Áudios inéditos

Muito se sabe sobre a história do Maníaco do Parque, mas Thais teve acesso a áudios inéditos, de depoimentos de Francisco, para construir o documentário. "Espero que as revelações nos façam refletir sobre essa soltura iminente dele", diz.

A pesquisadora revela que Francisco admite que não tem condições de sair da cadeia. "Ele não é o Don Juan do Brás, como a imprensa disse algumas vezes. É perverso, tem um transtorno gravíssimo. É mentiroso, um grande manipulador", diz.