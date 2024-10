Israel interrompe processamento de importações comerciais de alimentos para Gaza, dizem fontes

O aparente fechamento do sistema comercial ocorre no momento em que Israel lança uma nova operação militar contra o Hamas no norte de Gaza, um acontecimento paralelo que obstruiu as entregas de ajuda humanitária. O Programa Mundial de Alimentos da ONU disse em um comunicado no domingo que a operação interrompeu todas as entregas de ajuda pelas passagens no norte por pelo menos duas semanas neste mês.

Uma série de medidas tomadas por departamentos do governo israelense e pelos militares já estava reduzindo entregas de alimentos para Gaza. Em agosto, as autoridades israelenses introduziram uma nova regra alfandegária em um canal de auxílio e começaram a reduzir o rastreamento separado de mercadorias comerciais.

A queda nos volumes de auxílio para Gaza fez com que os Estados Unidos ameaçassem suspender apoio militar a Israel e provocou alarme sobre o risco de fome em Gaza.

Um monitor global de segurança alimentar emitiu um novo alerta na quinta-feira. A recomendação Integrada da Fase de Segurança Alimentar (IPC) disse que o recente aumento das hostilidades pode levar ao dobro do número de pessoas em Gaza com fome "catastrófica".

Levar comida suficiente para os 2,3 milhões de habitantes de Gaza, quase todos deslocados, tem sido uma das questões mais difíceis da guerra.

(Reportagem de John Davison, David Gauthier-Villars, Nidal al-Mughrabi; Reportagem adicional de Emma Farge em Genebra, Michelle Nichols em Nova York)