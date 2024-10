O que é a 'síndrome do bebê sacudido', que fará homem ser executado nos EUA

Advogados acreditam que comportamento de Roberson no hospital foi julgado inadequadamente pela equipe. Sua reação pouco emotiva, que foi tida como prova de sua culpa pela polícia, seria manifestação do seu autismo diagnosticado apenas em 2018. O ex-policial e atual pastor Brian Wharton, que foi detetive do caso, acredita que a resposta emocional de médicos, enfermeiros, do pai e de policiais envolvidos afetou a investigação. À CNN, ele explicou que não quer que Robert Roberson seja executado, mas receba uma pena alternativa pela situação que levou à morte de Nikki. "Ele estava fazendo o que um pai devia fazer. Ele estava fazendo o seu melhor com seus recursos limitados para conseguir que sua filha fosse tratada, para cuidar dela e tudo se desmoronou."

O que é a síndrome do bebê sacudido?

A síndrome do bebê sacudido (SBS) é aceita pela Academia Americana de Pediatria e foi descrita inicialmente nos anos 70. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica a define como "um trauma não acidental" e um diagnóstico que pode incluir uma combinação de achados como: ossos longos quebrados (braços ou pernas), fraturas de crânio, sangramento cerebral e hemorragias retinianas.

O SBS ocorre quando um bebê é sacudido repetidamente, geralmente por um cuidador frustrado, em um esforço para acalmar um bebê inconsolável. A cabeça de um bebê é desproporcionalmente grande e seus vasos sanguíneos são frágeis, o que torna o cérebro e os olhos mais suscetíveis a sangrar devido a uma lesão por desaceleração. A maioria das crianças vítimas de SBS tem menos de um ano de idade, muitas delas com menos de seis meses. Lesões do SBS podem levar a deficiências visuais e de desenvolvimento permanentes ou até a morte.

Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica

É a principal causa de morte após abuso infantil em crianças menores de cinco anos. O dado é do CDC (US Centers for Disease Control and Prevention), a Anvisa dos EUA.

Desde 2009, o termo foi incluso dentro de um guarda-chuva maior: "trauma craniano violento pediátrico" (ou "traumatismo cranioencefálico abusivo pediátrico"), pela Academia Americana de Pediatria. Esta reclassificação foi "mal interpretada por alguns nas comunidades legal e médica como indicação de alguma dúvida ou invalidação do diagnóstico e do mecanismo de chacoalho como causa de lesão", de acordo com um artigo liderado pelo pediatra Sandeep K. Narang, do Lurie Children's Hospital of Chicago, publicado no periódico Pediatrics, da Academia.