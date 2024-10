'Primos' felinos: 5 semelhanças entre gatos e tigres que são surpreendentes

Gatos e tigres têm pupilas que se ajustam conforme a luminosidade do ambiente. Nos bichanos domésticos, essa adaptação ocorre de forma quase que imediata, permitindo uma boa visão em locais com pouca luz. Para os tigres, essa habilidade é crucial para a caça ao amanhecer e ao entardecer, momentos em que a iluminação é reduzida, principalmente na selva.

2. Gostam de afiar suas garras

Ambos os animais exibem o comportamento de arranhar superfícies. Para os gatos, essa prática ajuda a manter as garras afiadas, demarcar território e liberar energia. Por outro lado, os tigres arranham troncos de árvores, realizando as mesmas funções e ainda para se alongar. Essa característica está presente em todos os felinos, independente do porte.

3. São predadores por essência

Imagem: iStock

Gatos e tigres compartilham o instinto de predadores. Enquanto os felinos domésticos, muitas vezes criados por tutores, ainda perseguem insetos e brincam com objetos que imitam presas, os tigres dependem desse instinto para caçar grandes animais, como cervos e javalis.