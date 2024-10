Líder do Hamas Sinwar é morto na Faixa de Gaza; Netanyahu promete manter guerra

Acredita-se que Sinwar, nomeado líder geral do Hamas após o assassinato do chefe político Ismail Haniyeh em Teerã, em julho, estava escondido no labirinto de túneis construído pelo Hamas sob Gaza nas últimas duas décadas.

Apesar das esperanças ocidentais de um cessar-fogo, sua morte pode aumentar as hostilidades no Oriente Médio, onde há perspectiva de um conflito ainda maior. Israel lançou uma campanha terrestre no Líbano no último mês e agora planeja uma resposta a um ataque com mísseis realizado em 1º de outubro pelo Irã, aliado do Hamas e do Hezbollah, do Líbano.

Mas a morte do homem que planejou o ataque do ano passado, no qual os combatentes mataram 1.200 pessoas em Israel e capturaram mais de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses, também pode ajudar a impulsionar os esforços paralisados para acabar com a guerra na qual Israel matou mais de 42.000 palestinos, segundo autoridades de saúde de Gaza.

(Reportagem de Laila Bassam e Timour Azhar em Beirute, Maayan Lubel e James Mackenzie em Jerusalém, Nidal al-Mughrabi no Cairo, Lena Masri, Elwely Elwelly em Dubai)