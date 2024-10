Venezuela nomeia ex-prisioneiro dos EUA como ministro da Indústria

Por Vivian Sequera

CARACAS (Reuters) - O empresário Alex Saab, um aliado próximo do presidente venezuelano Nicolás Maduro que foi libertado em uma troca de prisioneiros com os Estados Unidos no ano passado, foi nomeado ministro da Indústria, disse Maduro nesta sexta-feira em um post em mídia social.

Saab substitui Pedro Tellechea, que Maduro transferiu do Ministério do Petróleo para o Ministério da Indústria em agosto, como parte de uma grande mudança no gabinete após uma disputada eleição presidencial. A mudança no gabinete incluiu a liderança dos ministérios do petróleo e das finanças, além do comando da empresa estatal de energia PDVSA.