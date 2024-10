Déficit orçamentário dos EUA subiu para 6,4% do PIB em 2024

O déficit havia sido reduzido substancialmente em 2022, mas voltou a crescer em 2023 e novamente em 2024, devido aos altos pagamentos de juros da enorme dívida americana.

"A administração Biden-Harris continua focada no crescimento de longo prazo da economia, com investimentos históricos em infraestrutura, manufatura e energias limpas, levando em conta ao mesmo tempo nossas perspectivas fiscais de longo prazo", comentou a secretária do Tesouro, Janet Yellen, citada no comunicado.

A situação orçamentária do país é uma das principais preocupações dos eleitores americanos, que terão que escolher entre Harris e Trump. Os dois candidatos se acusam mutuamente de promover políticas que aumentam o déficit.

Um funcionário da Casa Branca deplorou o fato de os republicanos terem aprovado, no Congresso, "reduções de impostos que diminuíram as receitas, aumentando a dívida" e que "continuem pedindo cortes massivos de impostos".

- Taxas de juros -

De outubro de 2023 a setembro de 2024, as receitas aumentaram 11%, chegando a 4,919 trilhões de dólares (R$ 26,8 trilhões na cotação da época).