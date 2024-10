Itália abre cúpula do G7 da Defesa em meio a protestos

NÁPOLES, 18 OUT (ANSA) - O governo italiano iniciou nesta sexta-feira (18), pela primeira vez na história, uma cúpula com os ministros da Defesa do G7, na cidade de Nápoles, no sul do país, com o objetivo de promover o papel do grupo e de identificar uma abordagem de questões de caráter político-militar.

A agenda dos trabalhos inclui uma discussão sobre os principais conflitos, incluindo as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia, e áreas de instabilidade a nível global, funcional para definir entendimentos políticos comuns e partilhar possíveis linhas de ação.

O G7 contará com os ministros de Defesa da Itália, Estados Unidos, Japão, Canadá, Alemanha, França e Reino Unido, além do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, e do alto representante para Política Externa da União Europeia (UE), Josep Borrell, que participará das discussões sobre os principais conflitos globais e áreas de instabilidade, incluindo sessões sobre o apoio à Ucrânia, a situação no Oriente Médio, na África e no Indo-Pacífico.