Hezbollah esconde milhões em dinheiro e ouro embaixo de hospital de Beirute, diz Israel

JERUSALÉM (Reuters) - O Hezbollah escondeu centenas de milhares de dólares em dinheiro e ouro em um bunker construído embaixo de um hospital em Beirute, disseram militares de Israel nesta segunda-feira, acrescentando que não vão atacar o prédio enquanto mantém a pressão contra os ativos financeiros do grupo.

Fadi Alameh, parlamentar libanês do partido xiita Movimento Amal e diretor do hospital em questão, Al-Sahel, disse à Reuters que Israel estava fazendo alegações falsas e difamatórias. Ele pediu que o exército libanês visitasse o local e mostrasse que ele conta apenas com salas de cirurgia e para pacientes, além de um necrotério.

Alameh disse que o hospital estava sendo evacuado. Os militares israelenses afirmaram que não vão atacar o prédio.