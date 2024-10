PF e Receita fazem apreensão recorde de cocaína no Porto de Santos

A Polícia Federal e a Receita Federal realizaram nesta segunda-feira (21), a apreensão de mais de 1,2 tonelada de cocaína no Porto de Santos, que seria exportada para a Espanha, chegando via Porto de Málaga. A droga foi encontrada em um contêiner, misturada com toneladas de sucatas metálicas.

Segundo a Receita Federal, que localizou a droga em caixas metálicas, dentro de um contêiner com 24 toneladas de sucata, foi a maior apreensão do tipo no ano no Porto de Santos.

Para encontrar os entorpecentes, a Receita se baseou em novos parâmetros inseridos nos sistemas de Gestão de Riscos, que permitiram uma seleção mais precisa de cargas suspeitas, e bloqueou as sucatas metálicas que estavam acomodadas em cinco contêineres.