Ex-presidente do Peru é condenado a 20 anos de prisão em caso da Odebrecht

"Sou inocente"

Político negou as acusações desde revelação do caso. Em 2016, a construtora brasileira revelou à Justiça dos Estados Unidos a existência de uma rede de corrupção em nível regional para obter contratos de obras públicas. "Sou inocente, nunca fiz nenhum acordo com o senhor [Jorge Simões] Barata [ex-diretor da Odebrecht no Peru]", disse Toledo à juíza, antes da sentença.

Ex-presidente pediu que a decisão levasse em consideração o seu estado de saúde. "Tenho câncer e problemas cardíacos (...). Quero ir para uma clínica privada, peço que deixem eu me curar ou morrer em casa", acrescentou, com a voz embargada, no seu depoimento final.

Promotor José Domingo Pérez garantiu que existem provas contra Toledo. As provas, segundo ele, permitem afirmar que o ex-presidente solicitou US$ 35 milhões à Odebrecht" em troca da concessão à Odebrecht de dois dos quatro trechos desta estrada no Peru. "Provamos o crime de conluio e lavagem de dinheiro", pontuou.

Depoimentos de seu ex-colaborador Josef Maiman e de Jorge Barata, ex-representante da Odebrecht no Peru, foram fundamentais. O ex-diretor da Odebrecht no Peru confirmou ao Ministério Público peruano o pagamento de propina em troca de não estar envolvido no processo. Barata mora no Brasil, enquanto Maiman prestou depoimento em Israel antes de morrer em 2021.

Suborno permitiu à Odebrecht conquistar a concessão da rodovia, conforme denúncia. As obras fazem parte de um grande eixo rodoviário de 2.600 quilômetros para integrar esses países do Atlântico ao Pacífico. Desde que os Estados Unidos o extraditaram em abril de 2023, Toledo está preso.