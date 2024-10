Sombra da guerra da Ucrânia paira sobre a cúpula dos Brics de Putin na Rússia

Putin, que é retratado pelo Ocidente como um criminoso de guerra, disse a repórteres das nações do Brics que “os Brics não se colocam em oposição a ninguém” e que a mudança nos motores do crescimento global era simplesmente um fato.

“Esta é uma associação de Estados que trabalham juntos com base em valores comuns, uma visão comum de desenvolvimento e, o mais importante, o princípio de levar em consideração os interesses uns dos outros”, disse.

A cúpula dos Brics acontece enquanto chefes das finanças globais se reúnem em Washington, em meio à guerra no Oriente Médio, à guerra na Ucrânia, a uma economia chinesa vacilante e preocupações de que a eleição presidencial dos EUA possa desencadear novas disputas comerciais.

Putin, que enviou soldados para a Ucrânia em 2022 após oito anos de combates no leste do país, foi bombardeado por perguntas de repórteres dos Brics sobre as perspectivas de um cessar-fogo na Ucrânia.

A resposta de Putin foi, em resumo, que Moscou não cederia as quatro regiões do leste da Ucrânia que agora considera parte da Rússia, embora partes dessas regiões ainda estejam fora de seu controle e que desejava que seus interesses de segurança de longo prazo fossem levados em conta na Europa.

Duas fontes russas disseram que, embora houvesse um aumento nas conversas em Moscou sobre um possível cessar-fogo, ainda não havia nada concreto – e que o mundo aguardava o resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos em 5 de novembro.