Reino Unido diz que reparação por escravidão não está na agenda de cúpula da Commonwealth

Por Alistair Smout e Catarina Demony

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido não levará a questão das reparações pela histórica escravidão transatlântica para a mesa em uma reunião das nações da Commonwealth que começou em Samoa nesta segunda-feira, mas está aberto a conversar com líderes que queiram discutir o assunto.

Líderes e autoridades de 56 países com raízes no antigo império britânico participarão nesta semana da Reunião de Chefes de Governo da Commonwealth (CHOGM) na nação insular do Pacífico.