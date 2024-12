Quem era o turista morto em naufrágio de catamarã em Maragogi (AL)?

"Um homem que sempre pensou no coletivo, no próximo", comenta Aluisio Machado, amigo do turista. "Recebemos a notícia da morte com muito espanto. Ele estava com a família, curtindo o momento juntos, a viagem. Muito triste", disse.

A esposa do aposentado foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros com a ajuda de embarcações que estavam na região. O piloto de uma moto aquática tentou ajudar Silvio, mas ele afundou. Os bombeiros, que usaram até um helicóptero no socorro, o recolheram das águas, mas o idoso já estava morto quando chegou à unidade de saúde. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e a previsão é de que seja transladado para o sepultamento em São Paulo.



Cerca de 25 sobreviventes deram entrada na UPA. A Prefeitura Municipal de Maragogi informou ao UOL às 18h47 que todos eles receberam alta hospitalar. Outros sobreviventes foram atendidos próximo ao local do acidente e liberados.

Catamarã operava sem autorização

O naufrágio aconteceu na região da Praia de Barra Grande, a cerca de 3 km da costa. Quando o catamarã Ocean II, que levava 47 passageiros e três tripulantes, começou a adernar, muitos pularam na água. O barco virou e todos acabaram arremessados para o mar.

A embarcação que naufragou não tinha autorização para navegar. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Turismo, que destacou a irregularidade em nota oficial. "A embarcação não está registrada no Cadastro Único Digital de Prestadores de Serviços de Turismo, requisito obrigatório para a operação de passeios náuticos em nossa região", declarou a secretaria.

Ocupantes estavam sem colete. O Corpo de Bombeiros informou que a embarcação contava com coletes salva-vidas disponíveis para os 50 passageiros a bordo, sendo três tripulantes, mas os equipamentos de segurança não foram utilizados.