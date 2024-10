Furacão Oscar deixa seis mortos ao passar por Cuba, diz presidente

Chegada do furacão ocorre em meio ao gigantesco corte de energia, em curso há alguns dias. Na quinta-feira (17), o presidente cubano anunciou que a ilha se encontrava numa situação de "emergência energética" devido às dificuldades na aquisição do combustível necessário para alimentar as suas centrais, devido ao reforço do embargo que Washington impõe à ilha desde 1962.

Maior parte das áreas de Havana estavam às escuras no sábado (19), um dia antes da chegada de Oscar. A exceção ficou por conta de hotéis e hospitais equipados com geradores de emergência e as poucas residências particulares que possuem este tipo de equipamento.