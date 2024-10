Alemanha identifica primeiro caso da nova variante de mpox

A Organização Mundial da Saúde declarou mpox uma emergência de saúde pública global pela segunda vez em dois anos em agosto, após um surto da infecção viral na República Democrática do Congo que se espalhou para os países vizinhos.

O primeiro sinal de sua disseminação fora do continente africano ocorreu em 15 de agosto, quando as autoridades de saúde confirmaram uma infecção por nova cepa do vírus mpox na Suécia.

(Reportagem de Holger Hansen)