Coreia do Sul pode considerar fornecer armas à Ucrânia devido a laços entre Coreia do Norte e Rússia

Uma autoridade graduada do gabinete do presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, disse que está preparando medidas diplomáticas, econômicas e militares em vários cenários de cooperação militar entre Pyongyang e Moscou, incluindo o fornecimento de armas letais à Ucrânia se a situação piorar.

"Consideraríamos o fornecimento de armas para fins defensivos como parte dos cenários passo a passo e, se parecer que eles estão indo longe demais, também podemos considerar o uso ofensivo", disse o funcionário presidencial aos repórteres.

Seul, que emergiu como um dos principais produtores de armas, tem sofrido pressão de alguns países ocidentais e de Kiev para fornecer armas letais à Ucrânia, mas até agora tem se concentrado em ajuda não letal, incluindo equipamentos de remoção de minas.

O gabinete de Yoon havia dito que revisaria a possibilidade de fornecer armas à Ucrânia depois que a Coreia do Norte e a Rússia assinaram um tratado de defesa mútua em junho, mas as observações dessa autoridade graduada sinalizam a posição mais proativa de Seul em relação ao armamento da Ucrânia.

O comentário foi feito depois que o Conselho de Segurança Nacional da Coreia do Sul realizou uma reunião de emergência para explorar suas respostas sobre os crescentes laços militares da Coreia do Norte com a Rússia.

O Conselho disse que Pyongyang está agindo como uma "organização criminosa" ao enviar jovens para lutar como "mercenários da Rússia", enquanto ignora o sustento de seu povo e os direitos humanos em casa.