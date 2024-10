Musk entra forte na campanha de Trump e tem que tomar cuidado com o tombo

Nas campanhas presidenciais americanas, os candidatos contratam milhares de pessoas e reúnem milhares de voluntários para ligarem para os eleitores ou baterem na porta das casas das pessoas pedindo votos. É uma parte muito importante da campanha para conseguir votos dos indecisos, por isso, é um serviço especialmente direcionado para aqueles estados campos de batalha que tanto falamos por aqui, já que são os que vão decidir as eleições. (Nas eleições municipais brasileiras, principalmente em cidades do interior, é muito comum esse tipo de campanha e o eleitor pode não votar no candidato se ele não bateu à sua porta par pedir seu voto.)

Pois bem, uma das formas de contratar esses serviços é por meio dos PACs, que são comitês de ação política com financiamento de doadores de campanha. O Sr. Musk tem um destes comitês que é o America PAC, onde ele despejou US$ 75 milhões. A campanha de Trump decidiu há um tempo terceirizar o serviço da batida de porta em porta para o America PAC de Elon Musk.

Mas o que o Guardian revela agora é que nos estados decisivos do Arizona e Nevada, a campanha de Trump pode não estar conseguindo chegar a milhares de eleitores porque cerca de um quarto das visitas porta a porta do PAC do Musk estão sendo fraudadas. Como assim, Tixa? As pessoas contratadas dizem que bateram nas portas, mas não bateram, darling. São os robôs humanos enganando o Elon Musk.

O Musk na campanha

Musk entrou tão fortemente de cabeça na campanha de Trump que precisa tomar cuidado para não bater no fundo da piscina. Eis aqui um resumo de como ele anda fazendo esta campanha.