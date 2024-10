Agência da ONU faz pedido de socorro por membros em Gaza

ROMA, 22 OUT (ANSA) - O chefe da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos (Unrwa), Philippe Lazzarini, lançou nesta terça-feira (22) nas redes sociais um pedido de socorro para o seu pessoal que atua no norte da Faixa de Gaza.

De acordo com a mensagem do diplomata suíço, os membros da agência da ONU estão com dificuldades para encontrar comida, água e assistência médica.

"O cheiro da morte está por toda parte, pois os corpos são abandonados nas ruas ou sob os escombros. As operações de remoção ou de prestação de assistência humanitária são negadas.