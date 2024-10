Amorim se posiciona contra entrada da Venezuela no Brics

O presidente Lula vem adotando ultimamente uma postura mais crítica em relação à Venezuela e não reconheceu a vitória do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho, cobrando a apresentação das atas eleitorais por parte de Caracas.

Devido à queda no banheiro sofrida no último fim de semana, Lula será representado na cúpula do Brics em Kazan pelo chanceler Mauro Vieira. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.