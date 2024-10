Chefe de agência da ONU pede trégua temporária no norte sitiado de Gaza

"No norte de Gaza, as pessoas estão apenas esperando para morrer", disse ele em uma declaração no X. "Elas se sentem abandonadas, sem esperança e sozinhas.”

"Estou pedindo uma trégua imediata, mesmo que por algumas horas, para permitir a passagem humanitária segura para famílias que desejam deixar a área e encontrar lugares mais seguros", acrescentou.

O apelo ocorre em paralelo à visita do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que chegou a Israel para reuniões nas quais pediu aos líderes do país para aproveitarem o assassinato do líder do grupo militante palestino Hamas, Yahya Sinwar, pelas forças militares na semana passada para tomar medidas para encerrar a devastadora guerra de um ano.

Os EUA têm pedido a Israel que permita a entrada de mais suprimentos humanitários no norte de Gaza e Israel afirma que a ajuda foi entregue em dezenas de caminhões, bem como em lançamentos aéreos, mas os médicos de Gaza dizem que a ajuda não chegou a eles.

A unidade humanitária militar de Israel, que supervisiona a ajuda e os envios para Gaza, disse nesta terça-feira que 237 caminhões contendo ajuda humanitária, incluindo alimentos, água, suprimentos médicos e equipamentos da Jordânia e da comunidade internacional foram transferidos para o norte da Faixa de Gaza nos últimos oito dias.