Grupo libanês Hezbollah descarta negociações durante combates com Israel

BEIRUTE (Reuters) - O movimento Hezbollah do Líbano disse na terça-feira que não haverá negociações enquanto a luta com Israel continuar e reivindicou a responsabilidade exclusiva por um ataque de drone contra a casa de férias do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

O grupo "assume total e exclusiva responsabilidade" pelo ataque à casa de Netanyahu, afirmou Mohammad Afif, chefe do escritório de mídia do grupo militante apoiado pelo Irã, em uma coletiva de imprensa nos subúrbios do sul de Beirute.

"Se nossas mãos não chegaram até você da outra vez, então os dias, as noites e o campo de batalha ainda estão entre nós", disse ele.