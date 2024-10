Kamala responderá questões de eleitores na CNN, enquanto Trump passa pela Geórgia

Por Stephanie Kelly

(Reuters) - A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata à Presidência do país, Kamala Harris, realizará um encontro com eleitores indecisos da Pensilvânia promovido pela CNN nesta quarta-feira, depois que o candidato republicano à Presidência, Donald Trump, rejeitou uma oferta para debater pela segunda vez com a candidata democrata.

O ex-presidente será a atração principal de um comício nesta quarta-feira em Duluth, no Estado da Geórgia, com os convidados Tucker Carlson e Robert F. Kennedy Jr., à medida que a eleição de 5 de novembro se aproxima.