Pai denunciou filho por maus-tratos antes de ser morto a tiros no RS

O idoso que foi morto pelo próprio filho em um ataque a tiros em Novo Hamburgo (RS) o denunciou por violência horas antes. Atirador foi encontrado morto na manhã de hoje.

O que aconteceu

Eugênio Crippa, 74, contou à polícia que ele a mulher estavam sofrendo maus-tratos do próprio filho. A ligação ocorreu na noite de terça (22). "No local, a equipe fez contato com o pai do agressor, que relatou que ele e a mãe do agressor estavam sofrendo violência, que o filho não os deixava sair de casa", explicou o tenente-coronel Alexandro dos Santos Famoso, da Brigada Militar.

Atendimento foi interrompido por tiros. Edson Fernando Crippa, 45, voltou à casa dos pais e começou a atirar em todas as pessoas "de forma inesperada e totalmente agressiva", segundo o tenente Famoso.