EUA não veem evidências de existência de bunker secreto do Hezbollah

Na segunda-feira (21), o exército de Israel disse ter localizado o esconderijo do movimento libanês. Militares ainda disseram que S$ 500 milhões (ou R$ 2,8 bilhões, na cotação atual) estavam no local.

O abrigo teria sido colocado sob o hospital Al-Sahel, segundo o exército israelense. As Forças de Defesa disseram que o bunker era um dos esconderijos que servia de refúgio para Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah morto na semana passada.

Fadi Alameh, diretor do hospital e parlamentar libanês do partido xiita, afirmou que Israel estava fazendo falsas alegações. À Reuters, o homem contou ter pedido ao exército do Líbano para visitar o local e mostrar que tinham apenas salas de cirurgia, pacientes e um necrotério.

Israel e Hezbollah trocam ataques

Nesta quarta-feira (23), Israel continua bombardeios no Líbano e em Gaza. A incursão faz parte da guerra que se iniciou com o grupo extremista Hamas no dia 7 de outubro.

O Hezbollah reivindicou ter lançado vários foguetes, principalmente em direção a Tel-Aviv. A Resistência Islâmica no Iraque declarou, em dois comunicados, ter atacado a cidade portuária israelense de Eilat.