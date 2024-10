EXCLUSIVO-Medicamentos para perda de peso não reduziram custos de saúde em dois anos, mostram dados

Por Chad Terhune

(Reuters) - Medicamentos como o Wegovy podem reduzir sua cintura, mas não os custos médicos, de acordo com uma análise dos pedidos de reembolso de planos de saúde dos EUA compartilhada com a Reuters.

O custo anual total do tratamento de pacientes norte-americanos com obesidade dois anos após o início do uso do Wegovy da Novo Nordisk ou de medicamentos GLP-1 similares foi de 18.507 dólares, em média. Isso representa um aumento de 46% em relação ao custo médico anual médio de 12.695 dólares antes de tomar o medicamento, segundo dados fornecidos pela administradora de benefícios farmacêuticos Prime Therapeutics.