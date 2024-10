Sob protestos da esquerda, Áustria elege primeiro presidente do Parlamento de extrema-direita

Por Francois Murphy

VIENA (Reuters) - A câmara baixa do Parlamento da Áustria elegeu nesta quinta-feira o primeiro presidente de extrema-direita na história da Casa, depois de o Partido da Liberdade (FPO) ter vencido a eleição parlamentar do mês passado, com muitos conservadores dando seu apoio, a despeito das objeções da esquerda e da comunidade judaica.

Walter Rosenkranz, um advogado de 62 anos e veterano parlamentar do FPO, que é pró-Rússia, foi recentemente ouvidor-geral do Parlamento. Seus apoiadores afirmam que suas décadas de serviço público o qualificam para o segundo maior cargo do país.