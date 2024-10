Ao menos 124 morrem em ataque de força paramilitar a vilarejo no Sudão

Por Nafisa Eltahir e Khalid Abdelaziz

CAIRO/DUBAI (Reuters) - O grupo paramilitar sudanês Forças de Apoio Rápido (RSF) matou ao menos 124 pessoas em uma aldeia no Estado de El Gezira na sexta-feira, segundo ativistas, em um dos incidentes mais mortais de uma guerra de 18 meses e o maior de uma série de ataques no Estado.

Após a rendição do oficial de alto escalão da RSF, Abuagla Keikal, ao Exército do Sudão no último domingo, ativistas pró-democracia disseram que a RSF realizou ataques de vingança no Estado agrícola de onde ele é originário, matando e detendo civis e deslocando milhares de pessoas.