Políticos e celebridades dos EUA atacam comediante aliado de Trump por chamar Porto Rico de "lixo"

Por Gram Slattery e Helen Coster e Alexandra Ulmer

WASHINGTON (Reuters) - Líderes republicanos e democratas se uniram a celebridades porto-riquenhas para criticar os comentários feitos em um grande evento de Donald Trump em Nova York, em que um comediante chamou Porto Rico de uma "ilha flutuante de lixo".

Ao subir ao palco momentos antes do candidato republicano à Presidência em um comício no Madison Square Garden no domingo de noite, o comediante e apresentador de podcast Tony Hinchcliffe também disse que os latinos "amam fazer bebês", com base em um estereótipo racista de que os latinos são obcecados com reprodução e avessos ao controle de natalidade.