Lula volta a despachar do Planalto 10 dias depois de acidente

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a despachar nesta terça-feira no Palácio do Planalto, depois de 10 dias trabalhando da residência oficial, no Palácio da Alvorada, por causa de uma queda sofrida no banheiro que o levou a receber pontos na nuca e a sofrer sangramento no cérebro.

Na segunda-feira, depois de uma reunião com o presidente, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que Lula deveria ficar no Alvorada pelo menos até quarta-feira, quando faria novos exames para avaliar a contusão.

Segundo a assessoria de Lula, no entanto, não havia impedimentos para o retorno do presidente ao Planalto e até agora havia sido opção dele continuar no Alvorada. Na agenda oficial, até agora, consta apenas uma reunião com a ministra de Gestão, Esther Dweck.