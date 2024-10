Conselho de Segurança da ONU adverte contra tentativas de desmantelar agência de refugiados palestinos

O conselho pediu a Israel que "cumpra suas obrigações internacionais, respeite os privilégios e imunidades da UNRWA e cumpra sua responsabilidade de permitir e facilitar a assistência humanitária completa, rápida, segura e desimpedida em todas as suas formas em toda a Faixa de Gaza".

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a proibição da UNRWA por parte de Israel, se implementada, violaria o direito internacional, a Carta fundadora da ONU e uma convenção da ONU de 1946 sobre os privilégios e imunidades diplomáticas concedidos às operações da ONU.

O diretor da UNRWA, Philippe Lazzarini, alertou que as operações de ajuda da organização na Cisjordânia e na Faixa de Gaza agora correm o risco de entrar em colapso por causa da nova lei.

O Conselho de Segurança "ressaltou que a UNRWA continua sendo a espinha dorsal de toda a resposta humanitária em Gaza" e disse que nenhuma outra organização pode substituir a capacidade da UNRWA de atender aos palestinos que precisam de assistência humanitária.

A medida de Israel ocorre em um momento em que a quantidade de ajuda que entra em Gaza caiu para o nível mais baixo de todo o ano, de acordo com dados da ONU. Um monitor global de fome alertou sobre a iminência de fome, e a ONU tem acusado repetidamente Israel de dificultar e bloquear as tentativas de entrega de ajuda, principalmente no norte de Gaza.