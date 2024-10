Youtuber de cobras é picado por mamba-verde e morre após 1 mês em coma

Ativo nas redes sociais, Dingo compartilhava com os seguidores suas experiências com os animais. As publicações no Instagram são acompanhadas por mais de 645 mil seguidores. No YouTube, Dingo descrevia seu canal pessoal como "conteúdo de vida selvagem que irá trazer alguns dos animais mais icônicos e perigosos diretamente para sua sala de estar". Na maior parte do conteúdo divulgado na internet, Dingo manipula cobras peçonhentas e faz experimentos com diferentes animais.

A paixão por animais selvagens era latente na casa do sul-africano. Dingo deixou três filhos, sendo duas meninas e um menino. No perfil da família, as crianças aparecem com crocodilos e cobras, compartilhando da paixão do pai. "Somos uma família da África do Sul que ama animais como todo nosso coração!", diz a descrição no Instagram. Os filhos de Dingo, Taylor, Maddy e Rex, mantêm em seus próprios perfis coleções de vídeos e fotos com os animais.

A família é responsável por um "santuário animal" na África do Sul. A Dingo's Farm and Reptile Park (Fazenda e Parque de Répteis da Família Dingo, em tradução livre), em KwaZulu-Natal, conta com diversas espécies de animais, como coelhos, araras, vacas, aranhas, cobras, cabras e crocodilos. Além de apresentações ao vivo com serpentes, o parque oferece interação mediada dos visitantes com os animais.

Dingo era conhecido como "Steve Irwin sul-africano". O apelido era uma homenagem ao australiano conhecido como "O Caçador de Crocodilos", morto aos 44 anos. Assim como Dinkelman, Irwin passou a carreira lidando com espécies perigosas. Em 2006, enquanto nadava na costa da Austrália durante filmagens de um documentário, Irwin se aproximou de uma raia na tentativa de gravar o animal, que o atacou em um comportamento considerado por especialistas à época como autodefesa. Irwin recebeu "centenas de golpes" no peito em poucos segundos, segundo o cinegrafista que o acompanhava no local, e não resistiu aos ferimentos no coração causados pelo ataque.