Congresso: Para o fundo, volver

Os dramas do povo pobre brasileiro ferveram no caldeirão da campanha municipal. Faltam moradias, empregos, exames, remédios, segurança e amparo para quem rala à margem da CLT. As urnas mal falaram e o Congresso já mudou de assunto. A articulação para a sucessão nas presidências da Câmara e do Senado gira em torno de dois temas: a anistia do 8 de janeiro e a volta do pagamento das emendas.

Ns urnas, Bolsonaro amargou a derrota do seu extremismo. Na Câmara, foi presenteado por Arthur Lira com a sobrevida do projeto de anistia. Ganhou a vitrine de uma comissão para exibir familiares dos golpistas presos. Em troca, o capitão colocou o PL no colo de Hugo Motta, candidato à poltrona de Lira. Fez isso mesmo sabendo que o PT pode tomar o mesmo rumo.

O fracasso nas urnas subiu à cabeça de Bolsonaro. Ele já fala abertamente em incluir no projeto da anistia um artigo anulando a sua inelegibilidade. À espera das costuras da Câmara, Davi Alcolumbre é a favor de tudo e contra qualquer outra coisa, desde que não atrapalhem o seu retorno à presidência do Senado.