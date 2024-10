Enchentes matam ao menos 51 pessoas na região de Valência, na Espanha

Por Eva Manez e David Latona

LA ALCUDIA, Espanha (Reuters) - Pelo menos 51 pessoas morreram em inundações que varreram a região de Valência, no leste da Espanha, após as chuvas torrenciais de terça-feira, que deixaram estradas e cidades debaixo d'água, informaram as autoridades locais nesta quarta-feira.

Os socorristas que usavam botes trabalharam no escuro para vasculhar as águas das enchentes, resgatando várias pessoas, segundo imagens de televisão da cidade de Utiel, e os serviços de emergência ainda estavam trabalhando para chegar às áreas mais atingidas.