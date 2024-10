EUA trabalham em trégua de 60 dias para encerrar guerra no Líbano, dizem fontes

BEIRUTE/JERUSALÉM (Reuters) - Mediadores norte-americanos estão trabalhando em uma proposta para reduzir as hostilidades entre os militares de Israel e o grupo armado libanês Hezbollah, começando com um cessar-fogo de 60 dias, disseram duas fontes com conhecimento das negociações à Reuters na quarta-feira.

As fontes - uma pessoa informada sobre as negociações e um diplomata sênior que trabalha no Líbano - disseram que o período de dois meses seria usado para finalizar a implementação completa da Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, adotada em 2006 para manter o sul do Líbano livre de armas que não pertencem ao Estado libanês.

A Embaixada dos EUA no Líbano não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.