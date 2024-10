Israel pode atingir qualquer lugar no Irã, diz Netanyahu

JERUSALÉM (Reuters) - Israel é capaz de atingir qualquer lugar no Irã caso seja necessário, disse o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nesta quinta-feira.

Netanyahu, em um discurso para novos oficiais militares, disse que Israel tem uma liberdade de ação sem precedentes após seus recentes ataques aéreos contra o Irã.

"Israel hoje tem mais liberdade de ação do que nunca no Irã. Podemos atingir qualquer lugar no Irã, se necessário", disse Netanyahu. "O objetivo supremo que dei às Forças de Defesa de Israel e aos ramos de segurança é impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear."