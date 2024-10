Kamala Harris luta para garantir apoio dos homens nos sindicatos

Os sindicatos de serviços maiores, onde o número de associados é mais diversificado, testemunharam uma lacuna de gênero crescente, onde a queda no apoio masculino foi compensada por um aumento no apoio das mulheres, dizem os líderes trabalhistas.

Isso faz parte de um fenômeno que está ocorrendo em todo o país e que pode ser um fator decisivo na eleição, como mostra pesquisa da Reuters -- Kamala está ganhando com as mulheres, especialmente as brancas, enquanto Trump está se saindo melhor com os homens do que em 2020.

James Maravelias, chefe da AFL-CIO de Delaware, disse que o apoio de Kamala entre os membros do sexo masculino tem sido mais fraco, em parte por causa de seu histórico liberal em questões sociais e em parte por causa do chauvinismo masculino.

"Tenho receio que alguns não compareçam", disse Maravelias sobre o possível impacto no dia da eleição.

Em entrevistas, os batedores de porta da AFL-CIO disseram que algumas famílias veem Kamala e os democratas como fortes defensores dos direitos sindicais, enquanto outras perderam a fé no Partido Democrata e veem mais pontos em comum com Trump.

"Os homens são os mais difíceis", disse um dos seis batedores de porta entrevistados. "Eles querem discutir e não há acordo sobre os fatos."