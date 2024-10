Oito corpos são achados em garagem na Espanha e número de mortos nas enchentes chega a 155

Por David Latona

VALÊNCIA/GODELLETA, Espanha (Reuters) - Equipes de resgate encontraram nesta quinta-feira corpos de oito pessoas que ficaram presas em uma garagem depois que enchentes devastadoras atingiram o leste da Espanha, enquanto o número de mortos somente na região de Valência subiu para 155.

As autoridades locais não divulgaram quantas pessoas ainda não foram encontradas após as enchentes mais letais da Europa em anos e a ministra da Defesa, Margarita Robles, disse que o número final de mortos no país poderia ser muito maior.