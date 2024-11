Arce, da Bolívia, diz que apoiadores de Morales estão por trás da tomada de postos militares

Os grupos também invadiram o arsenal de cada posto, disse Arce, referindo-se ao ato como "criminoso" e acusando os agressores de traição.

O Exército boliviano pediu aos responsáveis pela tomada de controle que abandonassem "imediata e pacificamente" cada posto.

Em uma coletiva de imprensa no final desta sexta-feira, Morales pediu diálogo com o governo. Sem assumir a responsabilidade pelo ataque aos postos militares, Morales disse que iniciaria uma greve de fome até o início das negociações entre os dois lados.

"As vidas dos meus instrutores e soldados estão em perigo", alertou um oficial militar não identificado em uma gravação transmitida pela mídia local.

Imagens transmitida pela televisão mostraram uma fileira de soldados uniformizados com as mãos atrás das costas, possivelmente amarrados, cercados por membros do grupo armado.

Arce pediu solidariedade, dizendo que muitos dos soldados eram da classe trabalhadora e indígenas, assim como seus captores.