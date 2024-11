Pesquisadores chineses desenvolvem modelo de IA para uso militar em cima do Llama, da Meta

Por James Pomfret e Jessie Pang

(Reuters) - As principais instituições de pesquisa chinesas ligadas ao Exército de Libertação Popular usaram o modelo Llama, disponível ao público, da Meta para desenvolver uma ferramenta de IA para possíveis aplicações militares, de acordo com três artigos acadêmicos e analistas.

Em um artigo de junho analisado pela Reuters, seis pesquisadores chineses de três instituições, incluindo duas do principal órgão de pesquisa do Exército de Libertação Popular (ELP), a Academia de Ciências Militares (ACM), detalharam como usaram uma versão inicial do Llama como base para o que chamam de "ChatBIT".