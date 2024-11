Foguetes do Líbano deixam 11 pessoas feridas em Israel

Por Rami Amichay

TIRA, ISRAEL (Reuters) - Foguetes disparados do Líbano deixaram 11 pessoas feridas na região central de Israel neste sábado, segundo serviços de emergência israelenses, após um deles atingir uma casa, com as perspectivas de um cessar-fogo ficando menores.

Os combates se intensificaram entre forças israelenses e o grupo libanês Hezbollah desde setembro, e as esperanças de que uma pressão dos EUA nesta semana pudesse levar a um cessar-fogo se dissiparam.