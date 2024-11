Kamala e Trump estão em disputa acirrada nos Estados cruciais, diz pesquisa

WASHINGTON (Reuters) - A candidata democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump seguem em uma disputa acirrada nos sete Estados cruciais do país a dois dias da eleição presidencial dos Estados Unidos, de acordo com a pesquisa final do New York Times/Siena College.

A pesquisa de opinião mostrou a vice-presidente Kamala com pequena liderança em Nevada, Carolina do Norte e Wisconsin, enquanto o ex-presidente Trump estava ligeiramente à frente no Arizona.

Os dois seguem em disputa acirrada no Michigan, Georgia e Pensilvânia, de acordo com a pesquisa, que entrevistou 7.879 prováveis eleitores nos sete Estados entre 24 de outubro e 2 de novembro.