Trump discursa na Pensilvânia, Kamala faz campanha em Michigan

As pesquisas de opinião mostram que os dois estão em uma disputa acirrada, com a vice-presidente Kamala, de 60 anos, com forte apoio entre os eleitores do sexo feminino, enquanto o ex-presidente Trump, 78 anos, ganha terreno com os eleitores hispânicos, principalmente homens.

De modo geral, os eleitores têm uma opinião desfavorável sobre os dois candidatos, de acordo com a pesquisa Reuters/Ipsos, mas isso até agora não os dissuadiu de votar.

Mais de 76 milhões de americanos já o fizeram antes do dia da eleição de terça-feira, de acordo com o Laboratório Eleitoral da Universidade da Flórida, aproximando-se da metade do total de 160 milhões de votos emitidos em 2020, que registrou o maior comparecimento dos eleitores dos EUA em mais de um século.

A Carolina do Norte, outro Estado decisivo, relatou ter estabelecido um recorde quando seu período de votação antecipada terminou no sábado.

O controle do Congresso dos EUA também está em disputa na terça-feira, com os republicanos podendo conquistar a maioria no Senado, enquanto os democratas são vistos como tendo uma chance igual de virar a estreita maioria dos republicanos na Câmara dos Deputados. Na última década, os presidentes cujos partidos não controlaram as duas câmaras tiveram dificuldades para aprovar novas leis importantes.

"Aqui está tudo o que você precisa saber: Kamala quebrou tudo e nós vamos consertar", disse Trump, iniciando seu comício em Lititz, no centro da Pensilvânia, com uma hora de atraso e com a voz rouca.