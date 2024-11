Indicador Antecedente de Emprego fica estável em outubro, mostra FGV

"Mesmo com os resultados menos favoráveis nos últimos dois meses, o acumulado no ano continua positivo, com 4,4 pontos acima do final de 2023", completou.

Os componentes do IAEmp mostram que houve alta em quatro dos sete componentes do indicador em outubro. O destaque positivo foi o indicador de Tendência dos Negócios no setor de serviços, que ganhou 0,6 ponto.

O destaque negativo foi o indicador de Tendência dos Negócios no setor industrial, que teve baixa de 0,8 ponto.

"A desaceleração econômica e a retomada do ciclo de alta de juros são fatores que impactam negativamente a evolução do indicador. Os próximos resultados serão importantes para confirmar se está ocorrendo uma reversão da tendência ou apenas uma acomodação do IAEmp", afirmou Tobler.

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) iniciou um novo ciclo de aperto monetário em setembro ao elevar a Selic em 25 pontos-base, para 10,75% ao ano, justificando o movimento devido ao superaquecimento da atividade econômica e aos riscos para alta da inflação.

Operadores esperam que no encontro desta semana, em 5 e 6 de novembro, os membros da autarquia subam a taxa de juros em mais 50 pontos.