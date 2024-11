Israel formaliza à ONU fim das relações com agência de apoio a refugiados palestinos

JERUSALÉM (Reuters) - Israel notificou oficialmente as Nações Unidas de que cancelou o acordo que regulava suas relações com a principal organização da ONU de assistência aos refugiados palestinos (UNRWA) desde 1967, informou o Ministério das Relações Exteriores do país nesta segunda-feira.

No mês passado, o Parlamento israelense aprovou uma legislação que proíbe a UNRWA de operar em Israel e impede as autoridades israelenses de cooperar com a organização, que fornece ajuda humanitária e serviços educacionais a milhões de palestinos na Cisjordânia ocupada e em Gaza.

Há muito que Israel critica a UNRWA, criada após a guerra de 1948, que eclodiu na época da criação do Estado de Israel, acusando-a de preconceito anti-Israel e dizendo que a organização perpetua o conflito ao manter os palestinos em uma situação de refugiado permanente.