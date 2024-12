O que fazem mercenários europeus em uma zona de guerra na República Democrática do Congo - Empresas de segurança europeias combatem rebeldes a serviço do governo da República Democrática do Congo. À DW, um de seus funcionários diz agir por motivos nobres. Mas atuação é questionável.O coronel Romuald serviu por 36 anos no Exército francês antes de se aposentar. O paraquedista esteve em missões no Mali, Senegal, Togo, Afeganistão e Kosovo. Agora, ele está na guerra no leste da República Democrática do Congo (RDC).

O militar aposentado lidera uma missão delicada na cidade de Goma e, por isso, prefere não divulgar seu sobrenome. Ele chefia uma equipe de 20 pessoas da empresa de segurança búlgara Agemira, que assessora o Exército congolês em sua guerra contra a milícia M23, além de ajudar a organizar suas fileiras. A Agemira também é responsável pela manutenção de aeronaves e drones, pelo abastecimento das tropas e pela intermediação de acordos para compra de armamentos.

Entre camaradas