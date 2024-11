Putin parabeniza Trump e diz estar pronto para o diálogo

"Ele se comportou, na minha opinião, de forma muito correta, de forma corajosa, como um homem de verdade", afirmou Putin em Sochi.

"Aproveito esta oportunidade para parabenizá-lo pela sua eleição."

Putin disse ainda que Trump foi "perseguido por todos os lados" na tumultuada campanha eleitoral, mas que os comentários do republicano sobre a Ucrânia e o restabelecimento das relações com a Rússia merecem atenção.

"O que foi dito sobre o desejo de retomar as relações com a Rússia, de encerrar a crise com a Ucrânia, em minha opinião merece atenção pelo menos", afirmou.

Durante a campanha, Trump afirmou que traria a paz na Ucrânia dentro de 24 horas se fosse eleito, mas não deu detalhes de como encerraria o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

"Eu não sei o que ocorrerá agora. Não faço ideia”, disse o presidente russo.